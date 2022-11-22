سفير المملكة بالأرجنتين: لقاء محمد بن سلمان باللاعبين توج بالفوز

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
عبر سفير المملكة لدى الأرجنتين، حسين بن محمد العسيري، عن سعادته بالفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني بتاريخه العريض، وهي فرحة تخيم على مشاعر جميع السعوديين المتواجدين بالأرجنتين.
فيديو | حديث سفير المملكة لدى الأرجنتين حسين بن محمد العسيري بعد الفوز التاريخي#الإخبارية pic.twitter.com/y3nRh77si2قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 22, 2022
وأضاف العسيري، خلال حواره لـ “قناة الإخبارية”، أن فوز المنتخب أهل صعود المملكة في كل المجالات، موجهًا تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي كان له أكبر الأثر في دعم وتحفيز المنتخب للفوز من خلال اجتماعه باللاعبين وتشجيعهم.
لعب المنتخب السعودي ضد الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، على إستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، وحقق الأخضر فوزًا تاريخيًّا بهدفين مقابل هدف.
وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات اليوم في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.