سفير المملكة بالأرجنتين: لقاء محمد بن سلمان باللاعبين توج بالفوز

عبر سفير المملكة لدى الأرجنتين، حسين بن محمد العسيري، عن سعادته بالفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني بتاريخه العريض، وهي فرحة تخيم على مشاعر جميع السعوديين المتواجدين بالأرجنتين.

وأضاف العسيري، خلال حواره لـ “قناة الإخبارية”، أن فوز المنتخب أهل صعود المملكة في كل المجالات، موجهًا تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي كان له أكبر الأثر في دعم وتحفيز المنتخب للفوز من خلال اجتماعه باللاعبين وتشجيعهم.

فوز تاريخي

لعب المنتخب السعودي ضد الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، على إستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، وحقق الأخضر فوزًا تاريخيًّا بهدفين مقابل هدف.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات اليوم في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.