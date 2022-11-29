سفير المملكة بالخرطوم: حريصون على استقرار السودان

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أكد السفير السعودي بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، حرص المملكة على دفع كل الجهود التي تدعم تحقيق الاستقرار في السودان.
ووقف السفير، خلال اجتماع عقد في منزله، ضم وفد الآلية الثلاثية المكون من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد بجانب عدد من السفراء العرب، على جهود الآلية في تسهيل العملية السياسية بين الأطراف المختلفة.
وأكد الاجتماع، بحسب بيان صادر من السفارة السعودية مساء أمس الاثنين، على الدور الكبير الذي تضطلع به الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بقضايا السودان.
وشدد اللقاء على دعم جهود التوافق نحو تحقيق اتفاق سياسي للوصول لحل توافقي للأزمة الراهنة.