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خلال اجتماع بوفد الآلية الثلاثية

سفير المملكة بالخرطوم: حريصون على استقرار السودان

2022-11-29 الساعة 8:44
سفير المملكة بالخرطوم: حريصون على استقرار السودان
المواطن - متابعة

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أكد السفير السعودي بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، حرص المملكة على دفع كل الجهود التي تدعم تحقيق الاستقرار في السودان.

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العملية السياسية

ووقف السفير، خلال اجتماع عقد في منزله، ضم وفد الآلية الثلاثية المكون من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد بجانب عدد من السفراء العرب، على جهود الآلية في تسهيل العملية السياسية بين الأطراف المختلفة.

وأكد الاجتماع، بحسب بيان صادر من السفارة السعودية مساء أمس الاثنين، على الدور الكبير الذي تضطلع به الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بقضايا السودان.

حل توافقي

وشدد اللقاء على دعم جهود التوافق نحو تحقيق اتفاق سياسي للوصول لحل توافقي للأزمة الراهنة.

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