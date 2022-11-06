سقوط طائرة في منبع نهر النيل

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أعلنت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية، اليوم الأحد، أن طائرة تابعة لشركة طيران برسيشن آير، سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى محاولتها الهبوط في مطار في بوكوبا.
Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway
🎥: Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw
— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) November 6, 2022
وأضافت الهيئة: 15 شخصًا أُنقذوا حتى الآن، لكن لم يعرف بعد عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، وما إذا كان الحادث قد أدى إلى سقوط قتلى.
وذكر التقرير أن الطائرة أقلعت من مطار العاصمة دار السلام وسقطت في بحيرة فيكتوريا، منبع نهر النيل، هذا الصباح بسبب عاصفة وأمطار غزيرة.
ويقع مطار بوكوبا على سواحل فيكتوريا، كبرى بحيرات إفريقيا. وأظهرت لقطات مصورة وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة مغمورة بالكامل تقريبًا، ولا يظهر سوى ذيلها.
وقالت هيئة الإذاعة التنزانية، إن السلطات أرسلت قوارب إنقاذ ونشرت عمال طوارئ لمواصلة البحث وإنقاذ الناجين العالقين في الطائرة.
ودعت الرئيسة التنزانية سامية حسن إلى الهدوء بينما تتواصل عمليات الإنقاذ. وكتبت على موقع تويتر: تلقيت بحزن نبأ حادث طائرة بريسيشن آير.. فلنتحل بالهدوء في هذه اللحظة التي يواصل فيها رجال الإنقاذ مهمتهم بينما ندعو الله أن يساعدنا.
يذكر أن برسيشن آير هي أكبر شركة طيران خاصة في تنزانيا. ونشرت تقارير إخبارية صورًا للطائرة شبه غارقة في البحيرة، مشيرة إلى أن أعمال الإنقاذ قد بدأت.