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بسرعات 200 كيلومتر

سلاح صيني جديد يستهدف طائرات محددة

2022-11-14 الساعة 1:13
سلاح صيني جديد يستهدف طائرات محددة
المواطن - متابعة

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أعلنت الصين، السبت، عن سلاح ليزر جديد يستهدف الطائرات بدون ‏طيار.

مميزاته

ويتميز السلاح الصيني الجديد بإطلاق ضربات فعالة على أهداف منخفضة وبطيئة وصغيرة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

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السلاح الذي يعرف باسم “LW-30” الذي يتم تثبيته على المركبات، قادر على إسقاط الهدف على ارتفاع واحد كيلومتر، وبسرعات تبلغ حوالي 200 كيلومتر في الساعة.

وأفاد، تشن تشاويانغ، المتحدث باسم مجموعة “سانجيانغ” الفضائية، التابعة لشركة الصين لعلوم وصناعة الفضاء، إحدى أكبر الشركات المصنعة للصواريخ في الصين: “إن نظام سلاح الدفاع بالليزر هذا لديه قدرة إنتاجية تبلغ 30 كيلو وات، ويخرج الليزر من علبة نظام التعقب ويطلق النار ويصيب الهدف بشكل مباشر ويسقطه”.

وأردف: يستهدف السلاح بشكل أساسي الطائرات دون طيار المنخفضة والصغيرة والبطيئة، وله تأثير دفاعي جيد للغاية.

ويتمتع سلاح الليزر الصيني بكفاءة عالية في الضربة، وقدرة هجومية متعددة الأهداف، تمكنه من الإطلاق عدة مرات في وقت قصير مع دقة ضربة عالية، وتشغيل قوي ومستدام.

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