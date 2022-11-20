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اجتاحوا المنطقة بطائرات هليكوبتر وعربات مدرعة

سلطات إيران تهاجم المحتجين في مهاباد بالذخيرة الحية

2022-11-20 الساعة 6:12
سلطات إيران تهاجم المحتجين في مهاباد بالذخيرة الحية
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أطلق الأمن في إيران النار على المحتجين في مدينة مهاباد شمال غرب البلد، مع هجمات مكثفة للقوات الأمنية والعسكرية بالأسلحة الثقيلة ضد المحتجين.

وبحسب وول ستريت جورنال، فقد جاء ذلك بعد أن خرج المحتجون صباح أمس للمشاركة في جنازة كمال أحمد بور، الذي قتل يوم الجمعة برصاص الأمن، ومن هنا، حاولت قوات الأمن الإيرانية القضاء على الحركة الاحتجاجية في المنطقة الكردية.

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سلطات إيران تهاجم المحتجين في مهاباد بالذخيرة الحية

وقطعت السلطات الكهرباء والإنترنت عن المدينة، قبل أن تطلق القوات الإيرانية الذخيرة الحية وتداهم المنازل بحثًا عن المعارضين في محاولة لقمع الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ شهرين.

طائرات هليكوبتر وعربات مدرعة

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن قوات الأمن الإيرانية اجتاحت المنطقة الكردية بطائرات هليكوبتر وعربات مدرعة وأطلقت الذخيرة الحية وداهمت المنازل في استعراض للقوة يوضح كيف أن رد الحكومة بات أكثر عدوانية.

الحرس الثوري يحشد عناصره

وقالت السلطات إن المتظاهرين في مهاباد والمناطق المحيطة بها امتلأوا في الشوارع بعد انتشار شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن السلطات تستعد للهجوم وأن الحرس الثوري يحشد عناصره للهجوم على المنطقة.

وأشعل متظاهرون يرتدون أقنعة ويرتدون خوذات النار في صناديق ودافعوا عن أنفسهم بالطوب والأبواب الخشبية.

احتجاجات إيران

ويأتي ذلك مع استمرار الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني ومن قبلها فرض القيود على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بالحجاب والأزمة المعيشية والاقتصادية والقوانين المتشددة.

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