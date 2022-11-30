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بعد استبعاده بسبب الإصابة

سلمان الفرج مشجع الأخضر الأول

2022-11-30 الساعة 4:13
سلمان الفرج مشجع الأخضر الأول
المواطن - الرياض

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تحول قائد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، سلمان الفرج إلى مشجع، بعد خروجه مصابًا خلال مواجهة الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022.

سلمان الفرج المشجع

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر قائد السعودية؛ وهو مصاب ويحتفل بهدف الفوز الذي سجله سالم الدوسري ضد الأرجنتين، وعلق قائلًا: “سلمان الفرج مشجع الأخضر الأول”.

سلمان الفرج
احتفال الفرج

وقال “فيفا” عبر موقعه على احتفال الفرج: “لقطات خاصة رائعة لقائد الصقور الخضر؛ وكيف كانت ردة فعله عندما سجل سالم الدوسري هدف الفوز.. ربما كان يفضل الاحتفال معهم ولكنه كان على طاولة العلاج للمنتخب السعودي”.

وتعرض سلمان الفرج لإصابة خلال مباراة السعودية والأرجنتين، ليُغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول، وكشفت الفحوصات عن وجود إصابة في عظمة الساق، وتم استبعاده من قائمة المونديال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إصابة سلمان الفرج
الفرج

الأخضر يُلاقي المكسيك

ويلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره المكسيكي، مساء اليوم الأربعاء، على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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