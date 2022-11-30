العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض
تحول قائد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، سلمان الفرج إلى مشجع، بعد خروجه مصابًا خلال مواجهة الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022.
سلمان الفرج مشجع الأخضر الأول 💚🇸🇦#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022قد يهمّك أيضاً
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 30, 2022
ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر قائد السعودية؛ وهو مصاب ويحتفل بهدف الفوز الذي سجله سالم الدوسري ضد الأرجنتين، وعلق قائلًا: “سلمان الفرج مشجع الأخضر الأول”.
وقال “فيفا” عبر موقعه على احتفال الفرج: “لقطات خاصة رائعة لقائد الصقور الخضر؛ وكيف كانت ردة فعله عندما سجل سالم الدوسري هدف الفوز.. ربما كان يفضل الاحتفال معهم ولكنه كان على طاولة العلاج للمنتخب السعودي”.
وتعرض سلمان الفرج لإصابة خلال مباراة السعودية والأرجنتين، ليُغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول، وكشفت الفحوصات عن وجود إصابة في عظمة الساق، وتم استبعاده من قائمة المونديال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ويلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره المكسيكي، مساء اليوم الأربعاء، على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.