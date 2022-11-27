سلمان الفرج يغادر معسكر الأخضر

أعلن المنتخب السعودي قبل قليل عن مغادرة اللاعب سلمان الفرج لمعسكر الأخضر في كأس العالم، بعد موافقة من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وسمح رينارد للاعب بالمغادرة بسبب التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرته على اللعب فيما تبقى من مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث سيخضع لبرنامج علاجي بعد إصابته في مباراة الأرجنتين الثلاثاء الماضي.

مدة غياب سلمان الفرج

ويُعاني الفرج من إصابة في عظمة الساق، وبسبب تلك الإصابة فمن المتوقع غياب الفرج عن مباريات نادي الهلال المقبلة لمدة قد تتجاوز الـ 6 أسابيع، مما يعني أن اللاعب قد لا يشارك مع أزرق الرياض عند استئناف مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين في منتصف ديسمبر المقبل.

يذكر أن المنتخب السعودي يستعد لمواجهة منتخب المكسيك مساء الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، حيث يبحث الأخضر عن الفوز من أجل الصعود لدور ثمن النهائي، دون النظر إلى نتيجة مباراة منتخبي الأرجنتين وبولندا.

ترتيب الأخضر

ويتواجد المنتخب السعودي حاليًا في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.