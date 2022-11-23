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تعرض لها أمام الأرجنتين

سلمان الفرج يُعاني من إصابة عظمة الساق

2022-11-23 الساعة 5:53
سلمان الفرج يُعاني من إصابة عظمة الساق
المواطن - الرياض

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أعلن المنتخب السعودي عن إصابة قائد الأخضر، سلمان الفرج في عظمة الساق، وذلك بعد مشاركته في مباراة منتخب الأرجنتين أمس في نهائيات كأس العالم في قطر.

إصابة سلمان الفرج

وذكر الأخضر أن الفحوصات الطبية كشفت إصابة سلمان الفرج في عظمة الساق، بعد أن تم استبداله في المباراة، وشارك بدلًا منه اللاعب نواف العابد.

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وكان المنتخب السعودي افتقد لخدمات اللاعب ياسر الشهراني كذلك، بعد إصابته في الدقائق الأخيرة من مباراة الأرجنتين، بعد تدخل قوي عليه من الحارس محمد العويس.

وأعربت بعض من جماهير الأرجنتين، عن تمنياتها بالشفاء العاجل لـ الشهراني بعد إصابته.

وقالت مشجعة أرجنتينية تُدعى سايلور: ” أبارك لكم الفوز، من الرائع أنك بخير، تحياتي لك من الأرجنتين”، بينما قال مشجع أرجنتيني يُدعى فابي: ” من الرائع أنك تتكلم وأنت بخير تحياتي لك من الأرجنتين، فوز مستحق وأداء رائع، وأتمنى لك الشفاء والعودة السريعة”.

ياسر الشهراني في الرياض

وكان اللاعب ياسر الشهراني نشر مقطع فيديو له في أحد المستشفيات في قطر بعد المباراة مؤكدًا على سلامته وأنه بخير.

وأعلن المنتخب السعودي صباح اليوم الأربعاء، وصول ياسر الشهراني وذلك لإجراء عملية جراحية بعد إصابته أمام التانجو.

وكشف المنتخب السعودي عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب تم إخلاؤه صباح اليوم من مدينة حمد الطبية في العاصمة القطرية الدوحة، متوجهًا إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض.

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