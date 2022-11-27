سماحة المفتي يعزي الشيخ خالد الجليل بوفاة والدته في منزله

زار سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الشيخ خالد الجليل في منزله لتقديم واجب العزاء بوفاة والدته.

يذكر أن حرم الشيخ فهد بن محمد الجليل، ووالدة الشيخ خالد الجليل المستشار بمكتب نائب المفتي للشؤون التنفيذية وإمام وخطيب جامع الملك خالد بحي أم الحمام بالرياض، قد وافتها المنية أمس الجمعة، رحمها الله.

وتم الصلاة، على الفقيدة بجامع الملك خالد، بعد عصر يوم أمس السبت الموافق 1444/5/2هـ، وتم تلقي العزاء بمنزل ابنها الشيخ خالد المجاور لجامع الملك خالد بحي أم الحمام، من بعد صلاة العصر حتى أذان العشاء.