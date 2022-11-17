سيارة تصدم 25 مجنداً أمريكياً 5 منهم بحالة حرجة

اصطدمت سيارة أمريكية بمجموعة كبيرة من عناصر الشرطة المتدربين أثناء ممارستهم الرياضة في لوس أنجلوس، فجر الخميس، ما أدى إلى إصابة 25 عنصرًا، خمسة منهم في وضع حرج.

تفاصيل الوقعة

ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، كان عشرات من الشرطيين المتدربين يمارسون رياضة الجري صباحًا عندما اصطدمت بهم سيارة أفادت تقارير أنها كانت تسير في الاتجاه الخاطئ، ولم تخفّف من سرعتها على ما يبدو من ملابسات الحادث.

ونقلت قناة العربية، مشاهد من موقع اصطدام مركبة بـ25مجنداً أميركياً، 5 منهم بحالة حرجة، حيث انحرفت عن الطريق في إحدى مناطق لوس أنجلس واصطدمت بهم حين كانوا يمارسون رياضة الجري صباحاً، بحسب العربية.

وأفاد قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا في مؤتمر صحافي: “بدا الأمر كأنه تحطم طائرة”.

وأردف أنه كان هناك “الكثير من الأشخاص متناثرين في كل مكان يعانون درجات مختلفة من الإصابة، ما سبب صدمة كبيرة”.

وأشار فيلانويفا إلى أن بعض المصابين “فقدوا أطرافًا”، فيما وضع أحدهم على جهاز التنفس الاصطناعي.