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مُغطاة بالكامل بالألواح الشمسية

سيارة كهربائية تحتاج الشحن مرة واحدة شهريًا 

2022-11-23 الساعة 5:30
سيارة كهربائية تحتاج الشحن مرة واحدة شهريًا 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تدعم شركة سونو موتورز السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وحاليًا تجهز سيارة Sion series-validation بالعديد من الأجهزة وذلك بالتعاون مع شركة التكنولوجيا Continental.

ويتم تزويد السيارة الكهربائية الشمسية بمزيد من التقنيات التي أثبتت جدواها، ولأول مرة تأتي مركبة مُغطاة بالكامل بالألواح الشمسية.

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أول سيارة كهربائية تحتاج للشحن مرة واحدة شهريًا 

وتدعم شركة كونتيننتال Sono Motors في تطوير السيارة الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وبدأت شركاتهما في عام 2018 من خلال العمل على أجزاء مثل المحرك الكهربائي وبرمجيات وحدة التحكم في السيارة والعمل على تكنولوجيا الاتصالات والتقنيات المتقدمة.

مواصفات المركبة الألمانية

لن توفر سايون تجربة قيادة سيون أكثر أمانًا وراحة فحسب، بل إنها تمتثل أيضًا للوائح الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة للسلامة على الطرق، ومن المخطط أن تصبح أول مركبة SEV ميسورة التكلفة في العالم من خلال استخدام التقنيات الحديثة الحالية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سونو موتورز، جونا كريستيانز، إن الإنجاز الذي حققته الشركة يتمثل في زيادة مكونات بطارية السيارات الكهربائية التقليدية بإضافة أكثر من 450 خلية شمسية مدمجة في جسم المركبة.

أول سيارة كهربائية تحتاج للشحن مرة واحدة شهريًا 

وأضاف: هذا يعني أن لديك سيارة تحتاج لشحنها مرة واحدة في الشهر فقط، مقارنة بمركبة كهربائية أخرى والتي يتوجب عليك شحنها كل يومين تقريبًا.

موعد طرح المركبة

تخطط Sono Motors حاليًا لبدء إنتاج سايون في النصف الثاني من عام 2023، لكن ليس من الواضح بعد متى سيتم طرحها في الأسواق.

سعر السيارة

من المتوقع أن يبلغ سعر سيارة سايون الكهربائية للبيع بالتجزئة نحو 25 ألف يورو.

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