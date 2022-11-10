سيدة تنزف 8 ساعات في عملية شفط دهون

وسط هوس النساء بعمليات التجميل، وقعت سيدة عربية في فخ إجراء عملية شفط دهون تحت أيدي غير متخصصين، فكادت أن تنتهي حياتها.

وشهد الأردن خلال الساعات الماضية حادثًا جديدًا في صالونات التجميل، حيث نُقلت سيدة عربية إلى مستشفى خاص في حالة خطيرة، إثر عملية جراحية لشفت الدهون نزفت خلالها لمدة 8 ساعات، وفق شبكة العربية.

صالون تجميل

بدورها، داهمت وزارة الصحة الأردنية مكان إجراء العملية، وتبين أنه عبارة عن صالون تجميل، حيث تطابقت أقوال المريضة المتواجدة في المستشفى مع ما ضبط داخل المركز.

نزفت 8 ساعات

في غضون ذلك، قالت مصادر: إن السيدة التي تحمل جنسية إحدى الدول العربية قدمت إلى مركز التجميل بمنطقة غرب عمان، وأجريت لها جراحة تجميلية لشفط الدهون من سيدة غير مختصة نهائيًّا، حيث نزفت على إثرها لمدة 8 ساعات؛ ما أدى إلى هبوط في الدورة الدموية.

ونقلت بعدها المريضة إلى مستشفى خاص في عمان، حيث جرى إدخالها إلى قسم العناية المركّزة بحالة خطرة.

انتحال صفة طبيبة

وبحسب التحقيقات، انتحلت صاحبة الصالون صفة طبيبة، وأجرت العملية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

من جانب آخر، حذرت وزارة الصحة الأردنية من مغبة الوقوع بفخ حيل غير المتخصصين لإجراء عمليات جراحية، مع فرض عقوبات لا يستهان بها بحق المخالفين.