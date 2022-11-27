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نشر دعوة لمساهميها بشكل منفصل

سيرا تعلن اكتمال دراسة إمكانية الطرح العام الأولي

2022-11-27 الساعة 10:22
سيرا تعلن اكتمال دراسة إمكانية الطرح العام الأولي
المواطن - الرياض

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أعلنت مجموعة سيرا القابضة عن اكتمال دراسة إمكانية الطرح العام الأولي لشركتها التابعة شركة لومي للتأجير واستنتاجها بأن الطرح العام الأولي المقترح سيشكل فكًا للاندماج (“فك الاندماج”)، وبالتالي فهو يخضع لموافقة مساهمي سيرا.

الدعوة للمساهمين

وقالت سيرا في بيان لها على “تداول”، إنها ستقوم بنشر دعوة لمساهميها بشكل منفصل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للتصويت على فك الاندماج، بالإضافة إلى تعميم للمساهمين والذي يحتوي على المزيد من المعلومات حول عملية فك الاندماج.

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وشكل مجلس إدارة سيرا بتاريخ 28/09/2022م لجنة متخصصة لتقديم الاستشارة للمساهمين بشأن فك الاندماج طبقاً لأحكام المادة 117 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء المستقلين التالين:

محمد صالح الخليل

عبدالعزيز البسام

يزيد خالد المهيزع

وقد صدرت موافقة مجلس إدارة سيرا على فك الاندماج بتاريخ 21/11/2022م

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