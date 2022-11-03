سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية

أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، شركة سير وهي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

ويأتي إطلاق الشركة انطلاقًا من حرص ولي العهد على تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، فضلًا عن إسهامها في جذب الاستثمارات المحلية والدولية واستحداث العديد من فرص العمل.

تمكين رؤية 2030

وفي هذا السياق، يواصل صندوق الاستثمارات العامة تحقيق أهدافه الاستثمارية، عبر إطلاق قطاعات واعدة، منها قطاع المركبات تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف لنمو الاقتصاد وتنويع مصادره .

يأتي إطلاق شركة سير، لتأكيد حرص ولي العهد على تحقيق أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة تعزيزاً للتنمية المستدامة.

شراكة استراتجية

ومن خلال الشراكة بين شركة “فوكسكون Foxconn مع صندوق الاستثمارات العامة في “سير”، تحرص الشركة على إثراء القطاع بخبراتها الواسعة وذلك باعتبارها من أضخم مصنعي معدات التكنولوجيا الأصلية عالمياً في مجالات عديدة منها الإلكترونيات، وأيضا تعتبر المزوّد الرائد لحلول التكنولوجيا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيانات الضخمة، حيث تتعاون فوكسكون مع كـبرى الشركات الرئيسية عالمياً في صناعة الأجهزة المحمولة مثل: أبل، سوني، ديل، أمازون، سامسونج، سيسكو، وغيرها.

أهداف سير

– تحقيق طموح المملكة بصناعة ذات جودة تحمل عبارة “صُنع في السعودية”.

– الشعور بالفخر والإلهام عند امتلاك سيارة كهربائية.

– جذب المواهب الوطنية الشابة إلى هذه الصناعة.

– ارتفاء قدرات البحث والتطوير العالمية والوطنية في مجال صناعة السيارات.

– تأسيس وإنشاء قاعدة إمداد لمنظومة صناعة السيارات في المملكة.

– تطوير الشباب في مجالات جديدة من الابتكار.

أول علامة تجارية

حيث تتميز شركة سير بكونها:

– رائدة في مجال الابتكار والأنظمة والتقنيات الرقمية، وتكنولوجيا التصنيع الجديدة في المنشآت.

– مفهوم وشعار مركبات “صديقة للبيئة” المميّز لسيارات “سير” الكهربائية، ستسهم في التخلصّ نهائياً من انبعاثات عوادم السيارات.

– ستسهم في تأسيس قطاع صناعة السيارات الكهربائية، ووضع المعايير لجودة السيارات، وتولّي زمام المبادرة في التنقل الذكي والمستدام على المستوى الإقليمي.

– سيكون لها دور في استدامة المؤسسات من حيث توظيف الأفراد مع توفير 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وتحقيق معدل توطين مرتفع يصل لأكثر من 50٪.

– تعد “سير” أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في المملكة، وتمثل انطلاقة قطاع السيارات في المملكة، وتعتبر شركة السيارات الكهربائية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تقوم بتصميم السيارات وتصنيعها بالكامل.

– تتطلع “سير” للمضي قدماً بالتركيز على السيارات الكهربائية وتعزيز تواجدها كأحد التوجهات السائدة في المملكة والمنطقة عموماً.

– ستكون “سير” أول علامة تجارية سعودية تقوم بإنتاج السيارات الكهربائية على نطاق واسع في المملكة، وستقود عملية بناء قطاع تصنيع السيارات عالية التقنية، والذي سيستقطب نخبة من أرقى الشركاء والموردين والعلامات التجارية العالمية.