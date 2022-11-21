سيلفي المحبة لنجوم تشيلسي السابقين بمونديال 2022

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حرص نجوم نادي تسيلسي الإنجليزي السابقين، كل من الكاميروني جيرمي انجيتاب وديمبا با، والإنجليزي جون تيري قائد تشيلسي سابقاً على اللقاء وأخذ صورة جماعية (سيلفي) لتخليد لقاءهما بعد غياب، في ظل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وحضورهما حفل الافتتاح أمس الأحد بملعب البيت.
شهدت الأيام الماضية توافد الجماهير العربية والعالمية على قطر تباعاً، والاحتشاد لتبدأ أجواء المونديال مبكرا مع انطلاق احتفالاتهم بهذه البطولة التي تقام على أرض عربية للمرة الأولى بعد عقود من النسخة الأولى، كما أنها تعد المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها البطولة خلال فصل الشتاء.
بعد حفل افتتاح عالمي لمونديال 2022، لعبت مباراة الافتتاح أمس الأحد، بين قطر الدولة المستضيفة والإكوادور، وخسرها العنابي بهدفين دون رد.
وتحدث فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، عن الخسارة القاسية التي مني بها فريقه أمام الإكوادور بنتيجة 0-2، مساء الأحد، على ملعب “البيت” في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر، والتي تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخباً من المنتخبات المشاركة التي تمثل 6 قارات.
وقال فيليكس سانشيز، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: “الخسارة أمام الإكوادور غير مُرضية وعلينا أن نصحح مسار المنتخب في المباراة المقبلة”.
وأضاف سانشيز: “ارتكبنا الكثير من الأخطاء ولم نحسن التمرير وكان طبيعياً أن نتلقى الخسارة، لا أسعى لاختلاق الأعذار والخسارة جاءت نتيجة للأداء غير الجيد للمنتخب في المباراة”.