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سيناريوهات تأهل منتخب المغرب لدور الـ16

2022-11-28 الساعة 10:06
سيناريوهات تأهل منتخب المغرب لدور الـ16
المواطن - مروة نبيل

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أصبح منتخب المغرب الأول لكرة القدم قريبًا من التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022 للمرة الثانية في تاريخه.

المجموعة السادسة

ونجح منتخب المغرب في تحقيق فوز تاريخي على بلجيكا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لمواجهات المجموعة السادسة في كأس العالم 2022، فيما تغلبت كرواتيا على كندا بنتيجة 4/1.

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المنتخب المغربي
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

فرص تأهل منتخب المغرب

وسبق أن تأهلت المغرب إلى دور الـ16 في مونديال المكسيك 1986، كأول منتخب عربي وإفريقي يتجاوز مرحلة المجموعات، ويأمل في تكرار الأمر ذاته في النسخة الحالية، خاصة أنه يمتلك خيارات عديدة للتأهل.

ويكفي منتخب المغرب التعادل ضد كندا، من أجل التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى، حيث سيرفع رصيده إلى 5 نقاط، فيما سيرافقه بلجيكا أو كرواتيا وفقًا لنتيجة مواجهتهما بالجولة الأخيرة.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

ويُمكن لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم التأهل لدور الـ16 في حالة الخسارة ضد كندا بهدف واحد، شريطة أن يُخيم التعادل على نتيجة مباراة بلجيكا وكرواتيا، حيث سيظل وصيفًا بـ4 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشياطين الحمر.

وفي حالة فوز المغرب، ستخطف بطاقة التأهل في الصدارة برصيد 7 نقاط، شريطة أن تفوز بلجيكا أو تتعادل مع كرواتيا، وإذا فاز أسود الأطلس والمنتخب الكرواتي، سيتم حسم الصدارة بفارق الأهداف، لتعادلهما سلبيًا في الجولة الأولى.

كما أن هناك احتمالاً آخر لتأهل المغرب، وهو فوز كرواتيا ضد بلجيكا، حيث سيمنح أسود الأطلس بطاقة الصعود؛ حتى إذا خسر أمام كندا.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

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