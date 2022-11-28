Icon

فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
الفوز على البرازيل ضرورة

سيناريوهات صعود الكاميرون لدور الـ16 بمونديال 2022

2022-11-28 الساعة 11:44
سيناريوهات صعود الكاميرون لدور الـ16 بمونديال 2022
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

تمكن المنتخب البرازيلي من حسم صعوده إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز بهدف نظيف على سويسرا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

فينسينت أبو بكر - الكاميرون وصربيا - مونديال قطر
فينسينت أبو بكر – الكاميرون وصربيا – مونديال قطر

تعادل مثير

وكان المنتخب الكاميروني حقق تعادلًا مثيرًا أمام نظيره الصربي في المباراة أقيمت بينهما على ملعب الجنوب، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة في كأس العالم 2022.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة

Img

تنبيه من الأمن العام للمعتمرين

الكاميرون ضد صربيا

منافسات الصعود

وتتنافس منتخبات الكاميرون، وسويسرا وصربيا على البطاقة الثانية للصعود إلى دور الـ16 برفقة منتخب السيليساو.

ويتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، ويقع المنتخب السويسري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخبي الكاميرون وصربيا المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد نقطة وحيدة.

وأصبح فوز المنتخب الكاميروني في الجولة الأخيرة على منتخب البرازيل أمر حتمي، حتى يتمكن منتخب الأسود من التأهل إلى دور الـ16.

فينسينت أبو بكر - الكاميرون وصربيا - مونديال قطر

فرص التأهل

الحالة الأولى التي تقود الكاميرون إلى دور الـ16، هي الفوز بفارق هدفين مع تعادل منتخبي سويسرا وصربيا.

الحالة الثانية هي فوز الكاميرون 1/ 0 أمام البرازيل، مع خسارة سويسرا 1/ 0 من صربيا، تقود منتخب الأسود إلى ثمن النهائي بفارق الأهداف عن المنتخب الصربي.

ويجب على المنتخب الكاميروني أن يحقق الفوز بنفس النتيجة التي تفوز بها صربيا على سويسرا، من أجل التأهل بقاعدة فارق الأهداف.

وقد يودع المنتخب الكاميروني مونديال قطر 2022، على الرغم من الفوز، في حالة فوز صربيا بفارق هدف زائد عن فوز الكاميرون، بقاعدة الأهداف المسجلة.

الحالة الأخرى التي يودع فيها المنتخب الكاميرون كأس العالم 2022 بالرغم من فوزه على البرازيل، هو تحقيق منتخب سويسرا للفوز على صربيا، حيث سيصل وقتها إلى النقطة السادسة وهو عدد النقاط الذي لن يتمكن المنتخب الكاميروني الوصول له.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 احتمالات لعدم الإصابة بـ كورونا على...
صحة وطب‎

3 احتمالات لعدم الإصابة بـ كورونا على...

صحة وطب‎
هازارد يقترب من مغادرة الريال
الرياضة

هازارد يقترب من مغادرة الريال

الرياضة
مطالبات بحسم أزمة توقيع أبو جلاس للنصر
آخر الاخبار

مطالبات بحسم أزمة توقيع أبو جلاس للنصر

آخر الاخبار
طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة
حصاد اليوم

طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة

حصاد اليوم
ملك البحرين يعين الأمير سلمان رئيسًا لمجلس...
العالم

ملك البحرين يعين الأمير سلمان رئيسًا لمجلس...

العالم
الرئيس الصيني يحذر بايدن من تجاوز الخط...
العالم

الرئيس الصيني يحذر بايدن من تجاوز الخط...

العالم
مستشار علاقات أسرية باكيًا: حرام عليكم أولادكم
السعودية اليوم

مستشار علاقات أسرية باكيًا: حرام عليكم أولادكم

السعودية اليوم
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 183.88...
السوق

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 183.88...

السوق