سيناريوهات صعود الكاميرون لدور الـ16 بمونديال 2022

تمكن المنتخب البرازيلي من حسم صعوده إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز بهدف نظيف على سويسرا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

تعادل مثير

وكان المنتخب الكاميروني حقق تعادلًا مثيرًا أمام نظيره الصربي في المباراة أقيمت بينهما على ملعب الجنوب، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة في كأس العالم 2022.

منافسات الصعود

وتتنافس منتخبات الكاميرون، وسويسرا وصربيا على البطاقة الثانية للصعود إلى دور الـ16 برفقة منتخب السيليساو.

ويتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، ويقع المنتخب السويسري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخبي الكاميرون وصربيا المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد نقطة وحيدة.

وأصبح فوز المنتخب الكاميروني في الجولة الأخيرة على منتخب البرازيل أمر حتمي، حتى يتمكن منتخب الأسود من التأهل إلى دور الـ16.

فرص التأهل

الحالة الأولى التي تقود الكاميرون إلى دور الـ16، هي الفوز بفارق هدفين مع تعادل منتخبي سويسرا وصربيا.

الحالة الثانية هي فوز الكاميرون 1/ 0 أمام البرازيل، مع خسارة سويسرا 1/ 0 من صربيا، تقود منتخب الأسود إلى ثمن النهائي بفارق الأهداف عن المنتخب الصربي.

ويجب على المنتخب الكاميروني أن يحقق الفوز بنفس النتيجة التي تفوز بها صربيا على سويسرا، من أجل التأهل بقاعدة فارق الأهداف.

وقد يودع المنتخب الكاميروني مونديال قطر 2022، على الرغم من الفوز، في حالة فوز صربيا بفارق هدف زائد عن فوز الكاميرون، بقاعدة الأهداف المسجلة.

الحالة الأخرى التي يودع فيها المنتخب الكاميرون كأس العالم 2022 بالرغم من فوزه على البرازيل، هو تحقيق منتخب سويسرا للفوز على صربيا، حيث سيصل وقتها إلى النقطة السادسة وهو عدد النقاط الذي لن يتمكن المنتخب الكاميروني الوصول له.