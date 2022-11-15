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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

سيول عارمة شرق سبت الجارة بالقنفذة

2022-11-15 الساعة 9:53
سيول عارمة شرق سبت الجارة بالقنفذة
المواطن - الرياض

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شهدت أحياء سبت الجارة، بمحافظة القنفذة، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول العارمة خلال الساعات القليلة الماضية.

 

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ووثق المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن”، جريان السيول في مشهد مهيب في أحياء سبت الجارة، بعد هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق .

 

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