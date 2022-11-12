سيول منقولة على طريق تبوك حائل المدينة

ناشدت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم السبت، قائدي المركبات في مدينة تبوك، أخذ الحيطة والحذر خلال القيادة، بسبب تقلبات حالة الطقس.

تقلبات بالطقس

وقالت القوات الخاصة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إن مدينة تبوك تشهد تقلبات في أحوال الطقس، ومن المحتمل وجود سيول منقولة على طريق تبوك المدينة – حائل للقادمين من حائل (طريق الجهراء – حائل) قبل مركز قرية الحزم بمسافة (10) كيلومترات.

وأضاف “لذا نرجو من قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر، متمنين السلامة للجميع”.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن) وأجزاء من الحدود الشمالية.

في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة الجوف، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الداخلية من المنطقة الغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وحائل.