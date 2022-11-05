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بعد إقالة برونو أكرابوفيتش

سييرا يبدأ مشواره مع الوحدة غدًا

2022-11-05 الساعة 11:21
سييرا يبدأ مشواره مع الوحدة غدًا
المواطن - الرياض

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كشف نادي الوحدة أن المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا سيبدأ مشواره مع الفريق الكروي الأول بالنادي غدًا الأحد.

وجاء تعيين سييرا خلفًا للمدرب البوسني برونو أكرابوفيتش الذي رحل بسبب سوء النتائج.

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ترتيب الوحدة

ويتواجد فرسان مكة، في المركز الثاني عشر في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 7 نقاط من 8 مباريات.

ويتوقف دوري روشن السعودي حاليًا حتى منتصف ديسمبر المقبل، نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم “فيفا قطر 2022″، والتي تقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

سييرا
سييرا – المصدر spl

مسيرة سييرا

ويُعتبر الوحدة ثالث فريقه يقوده سييرا في الملاعب السعودية، حيث سبق ودرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بجانب قيادة الطائي الموسم الماضي.

وكان سييرا سبق له الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مع نادي الاتحاد في عام 2018.

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