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إبرام الصفقة لن يستغرق طويلًا

سي بي إس: رونالدو يقترب من أفضل نادٍ آسيوي

2022-11-27 الساعة 1:44
سي بي إس: رونالدو يقترب من أفضل نادٍ آسيوي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تردد أصداء صفقة، بين لاعب مانشتر يونايتد السابق كريستيانو رونالدو وأحد أندية الدوري السعودي، أوساط الرياضة العالمية، عقب إنهاء تعاقد اللاعب العالمي مع ناديه السابق.

عرض ضخم

وقالت شبكة تلفزيون سي بي إس الأمريكية، في تقرير لها، إن كريستيانو رونالدو تلقى عرضًا بقيمة 225 مليون دولار للعب لأحد الأندية السعودية، فيما سيحصل رونالدو على 75 مليون دولار عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى.

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وأكد تقرير الشبكة الأمريكية أن الصفقة ستمنح رونالدو عرضًا ضخمًا بقيمة 75 مليون دولار عن كل سنة وهو في مقتبل الأربعينيات من عمره.

مفاوضات سابقة

وأوضح التقرير أن رونالدو، الذي يلعب حاليًا في نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، أصبح في اهتمام النصر السعودي أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت سي بي إي سبورتس، إلى أن الجانبين تحدثا خلال الصيف الماضي، لذا فإن إبرام العقد بين رونالدو والنصر لن يستغرق وقتًا طويلاً إذا اتفق الجانبان في النهاية.

نادي النصر السعودي - مسلي آل معمر

أفضل الأندية

ونوهت الشبكة الأمريكية إلى النصر هو أحد أكثر الأندية نجاحًا في آسيا، حيث فاز بتسعة ألقاب في الدوري السعودي، ويلقبه عشاقه أيضاً بـ القاري كونه أول نادٍ آسيوي يلعب مباريات رسمية في 4 قارات مختلفة وهي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

مغادرة اليونايتد

وأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب في تاريخ نهائيات كأس العالم؛ ينجح في التسجيل خلال 5 نسخ مختلفة، حيث تمكن من هز الشباك في 2006، 2010، 2014، 2018 و2022. وكان كريستيانو رونالدو قد أدلى بتصريحات نارية ضد ناديه مانشستر يونايتد ومدربه الهولندي تين هاج، وذلك بعد الأزمات التي عانى منها هذا الموسم.

وأعلن مانشستر يونايتد مؤخرًا، عن فسخ عقد رونالدو بالتراضي، بسبب الأزمة التي اندلعت بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة، ووجه له الشكر على مسيرته في النادي خلال الفترتين.

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