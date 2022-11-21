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في موقف بطولي

شاب ينقذ فتاة سقطت بسيارتها في بحر جدة

2022-11-21 الساعة 11:41
شاب ينقذ فتاة سقطت بسيارتها في بحر جدة
المواطن - الرياض

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في موقف بطولي، نجح الشاب هتان الجحدلي في إنقاذ فتاة من الغرق بعد أن سقط بسيارتها في مياه البحر بجدة.

يقول هتان في لقاء مع برنامج يا هلا: إنه كان يسير بالصدفة على الكورنيش لتنزه مع عائلته، فسمع حادث تصادم لسيارة حيث كانت تصدم أحد المارة، ذهبت للاطمئنان عليه وجدته بخير، لكن في لحظات وجدت السيارة تتجه إلى مياه البحر، مشيرًا إلى أن الأمر كله كان في بضع ثوانٍ.

موقف بطولي

لفت صاحب الواقعة إلى أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية جدًّا، فذهب مسرعًا لمحاولة إنقاذ قائدها دون تردد، وأن الله هو من سخره لذلك.

أكد هتان، أنه وجد السيارة المسرعة تدخل في المياه وتبعد عن الشاطئ حاول الوصول إليها فوجد بداخلها فتاة حاول مساعدتها في نزع حزام الأمان والخروج من شباك السيارة، وبمجرد أن خرجت الفتاة بالسلامة، بدأت السيارة تغرق.

أشار هتان إلى أن الفتاة لا تسبح، فبدأ ينادي على الشباب لمساعدته حتى ساعده شاب يدعى فهد، وتمكن الاثنان من إنقاذ الفتاة وسحبها إلى الشاطئ سباحة، مشيرًا إلى أن الفتاة كانت تشعر بالذعر والحمد لله تم إنهاء الموقف بدون إصابات.

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