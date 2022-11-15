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شادي: الساعة البيولوجية هزمت الأهلي بمونديال الأندية

2022-11-15 الساعة 11:39
شادي: الساعة البيولوجية هزمت الأهلي بمونديال الأندية
المواطن - متابعة

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قال نجم منتخب الفراعنة والأهلي المصري سابقًا، شادي محمد: إن هزيمة الأهلي المصري من فريق اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية بسبب اختلاف الساعة البيولوجية.

تاريخ عريض

وأضاف شادي محمد في حديث إلى برنامج في دقيقة على قناة 24 الرياضية من تقديم الإعلامي الرياضي تركي الدعجم: تاريخي كله بطولات وليس لدي ما يكسرني، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة المصري ضعيف.

بركات والنحاس

وأشاد شادي محمد في حديثه إلى برنامج في دقيقة، بزملائه المعتزلين في النادي الأهلي ومنتخب مصر قائلًا: عماد النحاس هو مايسترو الكرة المصرية ومحمد بركات الفيلسوف.

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