شادي: الساعة البيولوجية هزمت الأهلي بمونديال الأندية

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قال نجم منتخب الفراعنة والأهلي المصري سابقًا، شادي محمد: إن هزيمة الأهلي المصري من فريق اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية بسبب اختلاف الساعة البيولوجية.
شادي محمد:
هزيمة الأهلي المصري من الاتحاد السعودي في بطولة كأس العالم للأندية بسبب اختلاف الساعة البيولوجية ..
في دقيقة … pic.twitter.com/Z8EK1F4W5Fقد يهمّك أيضاً
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 15, 2022
وأضاف شادي محمد في حديث إلى برنامج في دقيقة على قناة 24 الرياضية من تقديم الإعلامي الرياضي تركي الدعجم: تاريخي كله بطولات وليس لدي ما يكسرني، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة المصري ضعيف.
شادي محمد:
تاريخي كله بطولات وليس لدي ما يكسرني ..
في دقيقة … pic.twitter.com/6FYdaoFCJs
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 15, 2022
وأشاد شادي محمد في حديثه إلى برنامج في دقيقة، بزملائه المعتزلين في النادي الأهلي ومنتخب مصر قائلًا: عماد النحاس هو مايسترو الكرة المصرية ومحمد بركات الفيلسوف.
شادي محمد:
عماد النحاس هو مايسترو الكرة المصرية ومحمد بركات الفيلسوف ..
في دقيقة … pic.twitter.com/TyC6O5PccH
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 15, 2022