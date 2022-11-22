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شاشات خاصة لمتابعة المونديال في المدينة المنورة

2022-11-22 الساعة 1:34
شاشات خاصة لمتابعة المونديال في المدينة المنورة
المواطن - واس

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تحظى مباريات كأس العالم المُقام حالياً في قطر، بمتابعة واسعة من مختلف الجماهير الرياضية وخاصةً عُشاق كرة القدم.

ووثقت عدسة وكالة “واس” جانباً من حرص العديد من المهتمين بكرة القدم على متابعة مباريات كأس العالم، حيث وفرّت العديد من أماكن الترفيه شاشات خاصة لنقل أحداث البطولة.

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