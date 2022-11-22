شاشات عملاقة في القصيم لمتابعة المنتخب السعودي

نشرت منطقة القصيم، مقطع فيديو لمبادرة أمانة لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضمن فعاليات كأس العالم 2022.

بين الفيديو شاشات عملاقة في جميع الميادين، حيث يتابع المواطنون مباريات المنتخب السعودي بكل حماس، مع ترديد: كلنا أخضر.

الأخضر في الصدارة

حقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا بأداء مبهر، اليوم على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2/1، حيث تصدر المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد المدينة التعليمية، فيما تلعب الأرجنتين ضد المكسيك في اليوم ذاته على استاد 974.