شاشات عملاقة في القصيم لمتابعة المنتخب السعودي

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
نشرت منطقة القصيم، مقطع فيديو لمبادرة أمانة لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضمن فعاليات كأس العالم 2022.
#فيديو_واس | مبادرة أمانة منطقة القصيم لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضمن مباريات #كأس_العالم_2022.#واس_مونديال2022 #واس_رياضي pic.twitter.com/CkzXjVZwHgقد يهمّك أيضاً
— واس الرياضي (@SPA_Spor) November 22, 2022
بين الفيديو شاشات عملاقة في جميع الميادين، حيث يتابع المواطنون مباريات المنتخب السعودي بكل حماس، مع ترديد: كلنا أخضر.
حقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا بأداء مبهر، اليوم على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2/1، حيث تصدر المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد المدينة التعليمية، فيما تلعب الأرجنتين ضد المكسيك في اليوم ذاته على استاد 974.