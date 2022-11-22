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لتعزيز الترابط المجتمعي

شاشات عملاقة لمشاهدة مباريات المنتخب السعودي في بدر

2022-11-22 الساعة 9:28
شاشات عملاقة لمشاهدة مباريات المنتخب السعودي في بدر
المواطن - واس

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أعلنت بلدية محافظة بدر، اليوم الثلاثاء، عن توفير شاشة عملاقة في الصالة الرياضية بمركز التنمية الاجتماعية وضمن الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية لنقل مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضمن كأس العالم 2022 في قطر .

لدعم ومساندة الأخضر

وتهدف البلدية من خلال نقلها لمواجهات الأخضر في كأس العالم لتفعيل وتعزيز دورها في تحقيق الترابط المجتمعي بين الأهالي، ودعم ومساندة المنتخب السعودي في مشواره بكأس العالم عبر تجهيز الصالة بالشاشة العملاقة لمشاهدة مباريات المنتخب السعودي وتجهيز الموقع بالكامل للمستفيدين.

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