شاهد.. الغزلان تحت أمطار العلا

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أظهر مقطع فيديو، جمال الغزلان وقت هطول الأمطار والسيول في محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة.
Conservation is sustainable if it creates economy – regeneration of the
economy is just as important as regenerating the natural land.
We witness how the return of wildlife at #Hegra, allows visitors & locals to experience the cultural landscape of #AlUla.#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/rArpyhbClA
— عمرو المدني – Amr AlMadani (@AmrAlMadani) November 13, 2022
ونشر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عمرو المدني، هذا المقطع على حسابه بموقع “تويتر”، والذي يظهر قطيعًا من الغزلان في محمية طبيعية بالحجر في العلا، وهو يسير تحت الأمطار.
وعلق المدني على الفيديو بالقول “الحفظ المستدام إذا كان يخلق الاقتصاد ويجدده فهو لا يقل أهمية عن تجديد الأرض الطبيعية”.
وأضاف “نحن نشهد كيف تسمح عودة الحياة البرية في الحجر للزوار والسكان المحليين بتجربة المشهد الثقافي بالعلا”.