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داخل محمية طبيعية بالحجر

شاهد.. الغزلان تحت أمطار العلا

2022-11-14 الساعة 6:46
شاهد.. الغزلان تحت أمطار العلا
المواطن - الرياض

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أظهر مقطع فيديو، جمال الغزلان وقت هطول الأمطار والسيول في محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة.

مشي تحت المطر

ونشر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عمرو المدني، هذا المقطع على حسابه بموقع “تويتر”، والذي يظهر قطيعًا من الغزلان في محمية طبيعية بالحجر في العلا، وهو يسير تحت الأمطار.

تجديد الطبيعة

وعلق المدني على الفيديو بالقول “الحفظ المستدام إذا كان يخلق الاقتصاد ويجدده فهو لا يقل أهمية عن تجديد الأرض الطبيعية”.

وأضاف “نحن نشهد كيف تسمح عودة الحياة البرية في الحجر للزوار والسكان المحليين بتجربة المشهد الثقافي بالعلا”.

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