شاهد تكريم الوزير القصبي لإلهام شاهين ونادية الجندي

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كرّم وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، عددًا من الفنانين من مختلف بلاد الوطن العربي وذلك في افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 22 بالرياض.
فيديو | وزير الإعلام المكلف يكرم ضيوف شرف #المهرجان_العربي_للإذاعة_والتلفزيون#الإخبارية pic.twitter.com/r1aqXeB6zKقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 9, 2022
وخلال الحفل كرم القصبي الفنانة المصرية نادية الجندي، ضيفة شرف المهرجان، والممثلة إلهام شاهين، والممثلة السعودية مريم الغامدي، وغيرهم من فناني ومبدعي الوطن العربي.
وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي يكرم ضيفة شرف المهرجان الفنانة القديرة إلهام شاهين. #المهرجان_العربي_للإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/D7EVwY3g43
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) November 9, 2022
وأعلن القصبي، خلال حفل افتتاح المهرجان، عن إطلاق المبادرة السعودية لدعم المواهب العربية ”منتج”؛ لتحفيز الإبداع والمبدعين.
وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي يكرم ضيفة شرف المهرجان الممثلة تقلا شمعون. #المهرجان_العربي_للإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/OeiuvDv4gj
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) November 9, 2022
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