Icon

حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح Icon السعودية تعيد رسم الخريطة الدولية بقيادة محمد بن سلمان Icon لقطات لـ محمد بن سلمان خلال افتتاح كأس العالم بقطر Icon متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء Icon تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 Icon ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة الشيخ تميم Icon توقعات بحالة مطرية شتوية مع بداية إجازة الطلاب Icon أم سعودية تلخص تجربتها بتربية الأبناء في 10 نصائح Icon ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
بسعة 20 ألف متفرج

شاهد مباريات كأس العالم في فان فيستيفال

2022-11-20 الساعة 11:20
شاهد مباريات كأس العالم في فان فيستيفال
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

انطلقت اليوم فعاليات منطقة فان فيستيفال، إحدى المناطق الترفيهية الـ15 لموسم الرياض 2022، وذلك بعرض المباراة الافتتاحية لكأس العالم والتي جمعت منتخبي قطر والإكوادور، حيث شاهد زوار المنطقة المباراة على شاشة عملاقة، عايشوا معها حفل الافتتاح وكافة التفاصيل التي دارت في المستطيل الأخضر والمدرجات.

قد يهمّك أيضاً
Img

في اليوم العالمي للطفل.. 3 طرق لتنمية المهارات القيادية

Img

المسحل: بعد مقر الإقامة ليس له تأثير على الأخضر

أجواء المونديال

استمتع زوار المنطقة بأجواء المونديال، وسط مجموعة من الخيارات الترفيهية التي أتاحت للمشجعين مشاهدة المباراة والاستمتاع بفعاليات المنطقة التي تشمل عرض الـDJ، والعروض الاستعراضية المتجولة.

وتستقبل المنطقة زوارها قبل ساعتين من بداية أي مباراة في اليوم، وتستمر حتى الساعة 2:00 صباحًا، ويمكن الحجز عبر الرابط: هنا

وتضم منطقة “فان فيستيفال” ساحة افتراضية تقام فيها بطولات فيفا، فورتنايت، تيكين، إضافةً إلى العديد من تحديات الرياضات الإلكترونية المتنوعة، والتي يمكن الدخول إليها مجانًا ودون أي تكاليف إضافية، كما تحتوي على ملعب تفاعلي يوفر تجربة تفاعلية جديدة مع اللاعبين، تتحدى مهاراتهم الكروية.

عروض متجولة

تقدم المنطقة عددًا من العروض المتجولة التي يقدمها مؤدون محترفون ضمن استعراضات رياضية متنقلة، إضافةً إلى منطقة “فاشن هايف” التي تشتمل على عدد من المتاجر لبيع الملابس والأحذية الرياضية؛ المحلية والعالمية.

وبإمكان زوار المنطقة الدخول على ” ZonePlay”، وهي منطقة الألعاب، وتشمل البولينق والبلياردو ولعبة التيكبول باستخدام كرة القدم.

25 شاشة

وتضم المنطقة أيضًا متحفًا يحتوي على 25 شاشة، تعرض المسيرة التاريخية للاعب “دييغو أرماندو مارادونا”، برؤية فنية وتاريخية، بجانب تجارب تفاعلية لأهم لحظات اللاعب الكروية، إلى جانب منطقة “عالم نيو كاسل” التي تعرض العديد من المعلومات عن تاريخ وحاضر نادي نيو كاسل الإنجليزي.

موسم الرياض

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، وغيرها من الفعاليات المتنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الصحة تحذر من مقولة: يقولون يكبر وينحف
صحة وطب‎

الصحة تحذر من مقولة: يقولون يكبر وينحف

صحة وطب‎
مدرب اليونايتد يتوعد كريستيانو رونالدو
الرياضة العالمية

مدرب اليونايتد يتوعد كريستيانو رونالدو

الرياضة العالمية
أعظم تطبيق في نظام الـ iOS
تكنولوجيا

أعظم تطبيق في نظام الـ iOS

تكنولوجيا
المرور: ترك المركبة مفتوحة يستوجب المخالفة
السعودية اليوم

المرور: ترك المركبة مفتوحة يستوجب المخالفة

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو قد يعود للبرتغال
الرياضة العالمية

كريستيانو رونالدو قد يعود للبرتغال

الرياضة العالمية
طفلة ووالدها من بين ضحايا تفجير إسطنبول
العالم

طفلة ووالدها من بين ضحايا تفجير إسطنبول

العالم
لا تحكِ مشاكل عملك لوالديك
آخر الاخبار

لا تحكِ مشاكل عملك لوالديك

آخر الاخبار
سعود عبدالحميد يمنح التقدم لـ الأخضر
كأس العالم

سعود عبدالحميد يمنح التقدم لـ الأخضر

كأس العالم