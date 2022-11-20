شاهد مباريات كأس العالم في فان فيستيفال

انطلقت اليوم فعاليات منطقة فان فيستيفال، إحدى المناطق الترفيهية الـ15 لموسم الرياض 2022، وذلك بعرض المباراة الافتتاحية لكأس العالم والتي جمعت منتخبي قطر والإكوادور، حيث شاهد زوار المنطقة المباراة على شاشة عملاقة، عايشوا معها حفل الافتتاح وكافة التفاصيل التي دارت في المستطيل الأخضر والمدرجات.

أجواء المونديال

استمتع زوار المنطقة بأجواء المونديال، وسط مجموعة من الخيارات الترفيهية التي أتاحت للمشجعين مشاهدة المباراة والاستمتاع بفعاليات المنطقة التي تشمل عرض الـDJ، والعروض الاستعراضية المتجولة.

وتستقبل المنطقة زوارها قبل ساعتين من بداية أي مباراة في اليوم، وتستمر حتى الساعة 2:00 صباحًا، ويمكن الحجز عبر الرابط: هنا

وتضم منطقة “فان فيستيفال” ساحة افتراضية تقام فيها بطولات فيفا، فورتنايت، تيكين، إضافةً إلى العديد من تحديات الرياضات الإلكترونية المتنوعة، والتي يمكن الدخول إليها مجانًا ودون أي تكاليف إضافية، كما تحتوي على ملعب تفاعلي يوفر تجربة تفاعلية جديدة مع اللاعبين، تتحدى مهاراتهم الكروية.

عروض متجولة

تقدم المنطقة عددًا من العروض المتجولة التي يقدمها مؤدون محترفون ضمن استعراضات رياضية متنقلة، إضافةً إلى منطقة “فاشن هايف” التي تشتمل على عدد من المتاجر لبيع الملابس والأحذية الرياضية؛ المحلية والعالمية.

وبإمكان زوار المنطقة الدخول على ” ZonePlay”، وهي منطقة الألعاب، وتشمل البولينق والبلياردو ولعبة التيكبول باستخدام كرة القدم.

25 شاشة

وتضم المنطقة أيضًا متحفًا يحتوي على 25 شاشة، تعرض المسيرة التاريخية للاعب “دييغو أرماندو مارادونا”، برؤية فنية وتاريخية، بجانب تجارب تفاعلية لأهم لحظات اللاعب الكروية، إلى جانب منطقة “عالم نيو كاسل” التي تعرض العديد من المعلومات عن تاريخ وحاضر نادي نيو كاسل الإنجليزي.

موسم الرياض

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، وغيرها من الفعاليات المتنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.