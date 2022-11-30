شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز الأخضر

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ظهر مشجع سعودي خفيف الظل أمام كاميرات قناة الكاس القطرية اليوم الأربعاء متوقعًا فوز الأخضر بمباراته المرتقبة اليوم أمام المكسيك على ملعب لوسيل.
مشجع سعودي يتكلم هندي وامريكي.. عقب وصوله منفذ ابو سمرة الحدودي لمؤازرة #الأخضر أمام #المكسيك#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022
@SaudiNT @saudiFF pic.twitter.com/AAlryyMPSq
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
وقبل ساعات من المواجهة المرتقبة للمنتخب السعودي أمام المكسيك تحدث مشجع سعودي بطريقة جميلة (أحد مشاهير السوشيال ميديا) بالهندية والإنجليزية عقب وصوله منفذ أبوسمرة الحدودي لمؤازرة الأخضر أمام المكسيك مساء اليوم على ملعب لوسيل.
يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشهير بـ( الأخضر) مواجهة مصيرية وقوية، عند تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، أمام نظيره المكسيكي على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات من النسخة الحالية لكأس العالم قطر 2022.
ويسعى الأخضر لتكرار مونديال إنجاز مونديال أمريكا 1994 حين تأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام السويد بـ 3/ 1.
ويضمن الفوز للمنتخب السعودي التأهل إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتائج المباراة الأخرى في مجموعته بين منتخبي الأرجنتين وبولندا؛ إذ سيرفع رصيده للنقطة الـ6 ويتوقف رصيد المنتخب المكسيكي عند نقطة ويخرج من الحسابات.
وسيرافق الأخضر ـ كما يلقب المنتخب السعودي من قِبل جماهيره ـ الفائز من مباراة المنتخب الأرجنتيني ونظيره البولندي إلى الدور التالي من البطولة.