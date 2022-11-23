شتاء 2022 الأدفأ على مناطق السعودية

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توقع محلل الطقس عقيل العقيل، أن هناك مؤشرات مبدئية بأن يصبح فصل الشتاء أدفأ عما سبقه من السنوات الماضية.
فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: فصل الشتاء هذا العام سيكون أدفأ من سابقيه #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/uM0F7vNdBDقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 23, 2022
وأشار العقيل، خلال حواره لبرنامج “نشرة التاسعة” على “الإخبارية”، إلى أن هناك توقعات بارتفاع معدل سقوط الأمطار خلال هذا الشتاء أعلى من معدل سقوطها على معظم المناطق الشمالية للمملكة وكذلك الحال على المناطقة الغربية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية. ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، وسواحل المنطقة الشرقية.