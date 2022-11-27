شتاء 2022 سيكون الأعلى بمعدل سقوط الأمطار

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توقع محلل الطقس عقيل العقيل، مع دخول فصل الشتاء، أن يكون شتاء هذا العام أعلى بمعدل هطول الأمطار على مناطق شمال غرب وشمال شرق المملكة.
فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: من المتوقع أن يكون شتاء هذا العام الأعلى بمعدل هطول الأمطار#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/UAdh4XWgwk
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 27, 2022
وأوضح العقيل لـ “قناة الإخبارية” أن التقارير المناخية لفصل الشتاء فسوف يكون أدفأ من مما هو عليه في السنوات القليلة الماضية، ولكن لا يتوقع أن تنخفض الدرجات على المناطق الشمالية بالمملكة.
وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في وقت سابق تأثر أجزاء واسعة من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة وهطول أمطار رعدية، اعتبارًا من غد الاثنين، وحتى الأربعاء المقبل.
وأوضح المركز في تقرير مفصل صادر عنه اليوم الأحد، أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، يصاحبها كل من التأثيرات التالية؛ تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، أتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية الأفقية.
ونبه المركز أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة.
كما أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة خلال نفس الفترة على منطقتي القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، والشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، وقرية العليا).