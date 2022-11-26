شرطان لتأهل الأخضر لدور الـ16

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة
أصبح المنتخب السعودي مطالبًا بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعد خسارته أمام المنتخب البولندي اليوم في الجولة الثانية.
ويملك المنتخب السعودي 3 نقاط حتى الآن، وضعته في المركز الثاني مؤقتًا في المجموعة الثالثة، وذلك بعد فوز على الأرجنتين وخسارة من بولندا.
ويتواجد أمام الأخضر طريقتان للتأهل، إما بالفوز على المكسيك والوصول للنقطة السادسة والتأهل مباشرة إلى دور ثمن النهائي أو التعادل مع المكسيك بشرط خسارة بولندا أمام الأرجنتين في الجولة الثالثة يوم الأربعاء المقبل.
وسوف تُقام مباراة المنتخب السعودي أمام المكسيك، ومباراة بولندا ضد الأرجنتين في نفس التوقيت مساء الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.
وسيغيب 3 لاعبين عن المنتخب السعودي في مباراة المكسيك الحاسمة في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في المجموعة الثالثة.
وسيغيب عن مباراة المكسيك كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني للإصابة، بينما يغيب عبدالإله المالكي عن المباراة بسبب تلقيه بطاقة صفراء في مباراة بولندا اليوم.