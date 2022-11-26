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بعد الخسارة أمام بولندا

شرطان لتأهل الأخضر لدور الـ16

2022-11-26 الساعة 9:39
شرطان لتأهل الأخضر لدور الـ16
المواطن - الرياض

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أصبح المنتخب السعودي مطالبًا بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعد خسارته أمام المنتخب البولندي اليوم في الجولة الثانية.

ويملك المنتخب السعودي 3 نقاط حتى الآن، وضعته في المركز الثاني مؤقتًا في المجموعة الثالثة، وذلك بعد فوز على الأرجنتين وخسارة من بولندا.

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شرطان أمام الأخضر

ويتواجد أمام الأخضر طريقتان للتأهل، إما بالفوز على المكسيك والوصول للنقطة السادسة والتأهل مباشرة إلى دور ثمن النهائي أو التعادل مع المكسيك بشرط خسارة بولندا أمام الأرجنتين في الجولة الثالثة يوم الأربعاء المقبل.

وسوف تُقام مباراة المنتخب السعودي أمام المكسيك، ومباراة بولندا ضد الأرجنتين في نفس التوقيت مساء الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

السعودية وبولندا - الأخضر - سالم الدوسري

غياب 3 لاعبين

وسيغيب 3 لاعبين عن المنتخب السعودي في مباراة المكسيك الحاسمة في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في المجموعة الثالثة.

وسيغيب عن مباراة المكسيك كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني للإصابة، بينما يغيب عبدالإله المالكي عن المباراة بسبب تلقيه بطاقة صفراء في مباراة بولندا اليوم.

ويأمل الأخضر في العبور إلى دور ثمن نهائي المونديال تكرارًا لإنجاز مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصل المنتخب السعودي في أول مشاركة له إلى دور الـ16.
وتنطلق بعد قليل مباراة الأرجنتين والمكسيك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم.

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