شرط مدرب بلجيكا لضم لوكاكو

طالب المدير الفني لمنتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز، في تصريحات نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية، من روميلو لوكاكو أن يصل إلى لياقة بدنية كافية، حتى يتمكن من استدعائه إلى قائمة بلجيكا في كأس العالم 2022 بقطر.

مشاركة لوكاكو

علق المدير الفني روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على موقف المهاجم روميلو لوكاكو من المشاركة في منافسات كأس العالم 2022، قبل ما يقرب من 10 أيام على ضربة البداية.

قرار الخميس

وأضاف مارتينيز: “سأتخذ القرار قبل إعلان القائمة الرسمية (الخميس)، إذا كان لوكاكو جاهزًا للمشاركة في مباراة واحدة بدور المجموعات، فسأضعه ضمن التشكيلة، أما إذا لم يستطع ذلك، فلن يكون متواجدًا معنا”.

إصابة المهاجم القوي

وشدد مدرب بلجيكا على أنه بصدد استدعاء روميلو لوكاكو إلى قائمة كأس العالم، حال أكدت الفحوصات الطبية، قدرته على العودة قبل 1 ديسمبر المقبل.

وتعرض لوكاكو إلى إصابة في العضلة الخلفية في تدريبات إنتر، بعدما عاد من إصابة أخرى، أبعدته عن المشاركة منذ بداية منافسات الدوري الإيطالي في أغسطس 2022.

وتشارك بلجيكا وفقًا لقرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، في المجموعة السادسة بكأس العالم، إلى جانب منتخبات المغرب، كندا وكرواتيا.