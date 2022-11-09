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قبل أيام من المونديال

شرط مدرب بلجيكا لضم لوكاكو

2022-11-09 الساعة 9:11
شرط مدرب بلجيكا لضم لوكاكو
المواطن – متابعة

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طالب المدير الفني لمنتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز، في تصريحات نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية، من روميلو لوكاكو أن يصل إلى لياقة بدنية كافية، حتى يتمكن من استدعائه إلى قائمة بلجيكا في كأس العالم 2022 بقطر.

روميلو لوكاكو
لوكاكو – المصدر @EURO2020

مشاركة لوكاكو

علق المدير الفني روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على موقف المهاجم روميلو لوكاكو من المشاركة في منافسات كأس العالم 2022، قبل ما يقرب من 10 أيام على ضربة البداية.

لوكاكو
لوكاكو – المصدر @EURO2020

قرار الخميس

وأضاف مارتينيز: “سأتخذ القرار قبل إعلان القائمة الرسمية (الخميس)، إذا كان لوكاكو جاهزًا للمشاركة في مباراة واحدة بدور المجموعات، فسأضعه ضمن التشكيلة، أما إذا لم يستطع ذلك، فلن يكون متواجدًا معنا”.

روميلو مع دي بروين – المصدر @BelRedDevils
بلجيكا ضد روسيا
لوكاكو – المصدر @EURO2020FR

إصابة المهاجم القوي

وشدد مدرب بلجيكا على أنه بصدد استدعاء روميلو لوكاكو إلى قائمة كأس العالم، حال أكدت الفحوصات الطبية، قدرته على العودة قبل 1 ديسمبر المقبل.

وتعرض لوكاكو إلى إصابة في العضلة الخلفية في تدريبات إنتر، بعدما عاد من إصابة أخرى، أبعدته عن المشاركة منذ بداية منافسات الدوري الإيطالي في أغسطس 2022.

وتشارك بلجيكا وفقًا لقرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، في المجموعة السادسة بكأس العالم، إلى جانب منتخبات المغرب، كندا وكرواتيا.

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