شركات تسمح لموظفيها بإحضار شاشات لمشاهدة المونديال

يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الإيراني في مونديال قطر في موعد يتزامن مع توقيت العمل في بريطانيا، ومن أجل ذلك، سمحت بعض الشركات بتسهيلات لموظفيها من أجل مشاهدة المباراة.

واختار الرؤساء إجراء تسهيلات منها السماح لهم بالعمل من المنزل أو إحضار شاشات إلى مقرات العمل لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم التي تتزامن مع ساعات العمل الرسمية.

وبحسب BBC، يأتي ذلك في إطار ألا يكون الموظفين مشتتين أو تقل إنتاجيتهم، ومن هنا تتبنى الكثير من الشركات هذه السياسة مؤقتًا، لاسيما وأن هذه هي أول بطولة لكأس العالم تأتي في عصر العمل من المنزل، لذلك هناك طريقة أخرى للتعامل مع الموظفين وهو تركهم يعملون من المنزل في ذلك اليوم.

وقالت شركة ليدز للبناء إنه ستترك الأمر للموظفين ليقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا سيشاهدون الألعاب في المنزل أم في الشركة.

ووجد استطلاع أجراه منظمو استطلاعات الرأي Opinium أنه سيتم السماح لما يقرب من نصف الموظفين في بريطانيا بمشاهدة المنتخب خلال ساعات العمل، وذلك بعد أن أظهر استطلاع آخر أن 9% من الموظفين يعتزمون مشاهدة الفريق في الوقت الذي ينبغي أن يعملوا فيه دون علم صاحب العمل مما قد يعرضهم لخطر الإجراءات التأديبية.

وتنظر بعض الشركات إلى كأس العالم على أنه فرصة للحصول على بعض المرح في المكتب، والتواصل مع الزملاء والعملاء حول حب مشترك للساحرة المستديرة.

وقالت شركة Own Your Space الرقمية إنه من المهم العمل بجد واللعب بجد.