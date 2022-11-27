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شركة أرامكو تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

2022-11-27 الساعة 9:05
شركة أرامكو تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مهندس غاز.
  2. مهندس خطوط الأنابيب والتوزيع والمحطات.
  3. عالم البيئة البحرية.
  4. مهندس البنية التحتية.
  5. مهندس المشروع.
  6. كبير مهندسي عمليات النفط.
  7. محقق حادثة.
  8. مهندس تكلفة.
  9. مهندس منع الخسائر.
  10. مهندس تخطيط مرافق الوقود والكيماويات.
  11. مهندس تخطيط المرافق النفطية.
  12. مهندس مبادل حراري.
  13. عالم البيئة الأب.
  14. مهندس تخطيط رأس المال.
  15. مهندس أوعية الضغط والخزانات.
  16. مهندس الحماية الكاثودية.
  17. مهندس غير معدني.
  18. وظائف أخرى متعددة …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 نوفمبر 2022م.

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 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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