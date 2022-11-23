شركة كورية تبني مزارع الفراولة الذكية في السعودية

قالت شركة كولون العالمية إنها تشيد بنية تحتية للمزارع الذكية للفراولة في السعودية، حيث يتم استيراد معظم هذه الفاكهة من دول أجنبية بسبب صعوبة زراعتها نتيجة لنقص الأراضي الزراعية والمياه.

ما هي المزارع الذكية؟

وأوضحت الشركة الهندسية أن المزرعة الذكية هي مزرعة داخلية آلية تم إنشاؤها من خلال الجمع بين تكنولوجيا والزراعة، ويمكنها تلقائيًا تحليل درجة الحرارة والرطوبة وكمية ضوء الشمس باستخدام تقنية إنترنت الأشياء (IoT)، ويمكن للمزارعين زراعة النباتات دون الحاجة إلى القلق بشأن الظروف الجوية.

ولفتت صحيفة Aju Business Daily الاقتصادية الكورية، إلى أنه للتغلب على الظروف المناخية مثل درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة في الصيف أنشأت المملكة صندوقًا بقيمة 500 مليون دولار لرعاية قطاعها الزراعي في عام 2020.

تعاون كوري سعودي

وتعاونت كولون مع شركة Ollefarm، وهي شركة مزرعة ذكية في كوريا الجنوبية، مع شركة سعودية متخصصة في تجارة المواد الغذائية، لإنشاء البنية التحتية للمزرعة الذكية في المملكة.

وستجري كولون تحليلًا للسوق ودراسة الجدوى بينما ستوفر Ollefarm تقنية المزارع الذكية والدراية الفنية في زراعة وإنتاج وتوزيع بذور الفراولة الكورية الجنوبية في المملكة بينما ستساعد الشركة السعودية في مختلف المجالات بما في ذلك تأمين المواقع والتمويل والترخيص.

ويأتي ذك في إطار خطط السعودية لتنويع اقتصادها ضمن رؤية 2030 وخططها لضمان الاكتفاء الذاتي قبل توجهها للتصدير في منطقة الشرق الأوسط ثم الاتجاه للعالم.