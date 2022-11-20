شروط الموارد البشرية لفتح منشأة فردية

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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع استفسارات المواطنين بشأن إتاحة فتح منشأة لشاب عمره 16 عامًا.
وجاء الرد عبر الحساب الرسمي للعناية بالعملاء على موقع “تويتر”، أنه يسمح للمواطن فتح ملف منشأة واستقدام أو نقل خدمة العمالة الوافدة بشرط ألا يقل العمر عن 18 عامًا.
– إحضار صورة من خلاصة القيد وأصلها.
– تقديم نسخة من بطاقة الجنسية للموظف المخول بإدارة المؤسسة.
– توفير عقار أو إيجار للملكية الفردية.
– الحصول على شهادة ترخيص من الجهة الحكومية لنشاط المنشأة.
– إحضار شهادة مشاركة إلى غرفة التجارة والصناعة.
– تاريخ العمل.
– تعبئة نموذج السجل التجاري.