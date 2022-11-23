شروط دعم حساب المواطن لمن يزاول نشاطًا تجاريًّا

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للشخص الذي يزاول نشاطًا تجاريًّا أن يستفيد من الدعم، إذا انطبقت عليه الشروط، وإذا قدم سجله التجاري.
جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين لحساب المواطن على “تويتر”، ردًّا على سؤال لأحد المستفيدين حول إمكانية الاستفادة من الدعم رغم مزاولته لـ 3 أنشطة تجارية.
وأضاف البرنامج، أنه في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه، واختيار نوع الدخل “نشاط تجاري” ومصدر الدخل “سجل تجاري” وإضافة الدخل ثم حفظ.
وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 61 استحقاق شهر ديسمبر 2022.
ودعا البرنامج المستفيدين إلى التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط ومن ثم الاستعلام عن نتائج الأهلية.
ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع حساب المواطن
الضغط على الاستعلام عن حساب المواطن
إدخال رقم الهوية
إضافة الرمز المرئي
اختيار أيقونة الاستمرار للاستعلام عن الخدمة وستظهر جميع المعلومات الخاصة بالدعم ونتائج الأهلية
وفي وقت سابق أوضح البرنامج، مدى إمكانية تسجيل المواطن المقيم خارج المملكة التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم المقدم.