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شروط وتعديلات إحكام لتملك العقارات

2022-11-01 الساعة 1:11
شروط وتعديلات إحكام لتملك العقارات
المواطن - الرياض

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قال المحامي والمستشار القانوني حمود الناجم: إن منصة “إحكام” تم إنشاؤها بهدف استقبال طلبات تملك العقارات وتم تحديد وقت زمني لها، وتهدف إلى النظر في الصكوك الصادرة من المحاكم الخاص بطلبات التملك للعقارات التي ليس لها ملكية مستقرة.

شروط إحكام

وأوضح الناجم في حواره لبرنامج “عين الخامسة” على “الإخبارية”، أن هناك ضوابط وتعديلات فيما يتعلق بالطلبات، ومنها ألا يكون هناك حكم شرعي صادر في تملك هذه الأراضي، فضلًا عن الأماكن المحددة والمحظور تملكها كما في حدود الحرمين الشريفين والمناطق الزراعية والحرم الفي هذه العقارات.

وأضاف أنه لا ينبغي أن تعارض الطلبات النواحي التخطيطية والتنظيمية كما في المناطق العامة والطرق، وفي هذه الحالة يتم كتابة تعهد بالطلبات لتملك العقارات وفقًا لهذه الشروط.

وفيما يتعلق بالمساحة السكينة والزراعية يشترط عند النظر في هذه الطلبات النظر في التصوير الجوي، الذي يحدد بدوره المساحة المحددة لهذه المساحات.

منصة إحكام

كانت الأمانة العامة للجان قد أعلنت النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” وأعطت فترة 30 يومًا على انتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقارات والمقرر انتهاؤها في 29 نوفمبر 2022.

يذكر أن منصة “إحكام” أتاحت العديد من قنوات التواصل مع المستفيدين؛ حرصًا على خدمتهم، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد وحساباتها على موقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.

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