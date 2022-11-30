أصبح تجديد الرخصة المهنية للمعلمين، حديث العديد من المعلمين والمعلمات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ نظرًا لأهمية تجديد الرخصة للمعلمين.

وتتزايد عمليات البحث عن تجديد الرخصة المهنية، في ظل رغبة المواطنين في معرفة شروط وخطوات تجديد الرخصة المهنية للمعلمين.

تبلغ مدة سريان اختبار الرخصة المهنية للمعلمين في المملكة 5 سنوات من تاريخ إعلان النتيجة، ويعتمد الاختبار على الحصيلة العلمية والتجارب الحياتية والخبرة المهنية المتراكمة لدى المعلم، إضافة إلى سعة اطلاعه على مجال تخصصه.

خطوات تجديد الرخصة

قم بتسجيل الدخول إلى موقع قياس.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على أيقونة أي اختبار متاح للتسجيل.

انقر فوق اختبار المعرفة التربوية.

حدد أيقونة التسجيل.

تحديد موقع الاختبار.

تحديد موعد امتحان ترخيص المعلم.

انقر فوق إرسال.

شروط تجديد الرخصة المهنية

حدّدت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم شروط تجديد الرخصة المهنية وهي كالتالي:

حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس على الأقل في التخصص المطلوب.

اجتياز اختبار الرخصة المهنية في كل من الاختبارين العام والتخصصي، والحصول على الحد الأدنى من العلامات في كل اختبار.

دفع الرسوم المقررة للحصول على الرخصة المهنية.

الحصول على الرخصة من خلال نظام الرخص المهنية.

في حال تجديد الرخصة للمعلمين يجب تحقيق الشروط الخاصة بسنوات الخبرة.

الحصول على الدرجة المطلوبة لاجتياز الاختبار، والتي تختلف باختلاف مرتبة المعلم.

تقديم طلب الحصول على الرخصة بطريقة إلكترونية فقط.

أهداف الرخصة المهنية للمعلمين

تتعدد أهداف ومميزات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات أهمها:

الترقي من معلم ممارس إلي معلم ثم إلي سلم الترقيات بكل سهولة.

خلق بيئة تنافسية بين المعلمين والمعلمات واكتساب الخبرات والمهارات والذي يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.تعزيز كفاءة الأداء الوظيفي والتعليمي للمعلمين والمعلمات.

المساعدة في تحقيق مستهدف المملكة في خلق أجيال تعليمة متميزة.

وتسعى وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة تقويم التعليم والتدريب على دعم المعلمين والمعلمات ماديا حيث يعد المعلمين والمعلمات هي الارتكاز الأكبر في كل مؤسسات المملكة، لذا حددت الوزارة زيادة رواتب المعلمين طبقًا لائحة التعليم الجديدة، التي تم تطبيقها منذ فترة طويلة، طبقًا لما أعلنته هيئة تقويم التعليم والتدريب.