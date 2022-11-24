شقيقة كيم تصف كوريا الجنوبية بلفظ خارج

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انتقدت كيم يو-جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول وبلاده باستخدام كلمات نابية احتجاجًا على سعي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتطبيق عقوبات فردية ضد بلادها.
وصرحت كيم يو-جونغ، نائبة مدير حزب العمال الحاكم، في تصريح نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس: لا أدري لماذا شعب كوريا الجنوبية يقف مكتوف الأيدي أمام الحكم بقيادة الغبي يون سيوك-يول، الذي يقود الوضع إلى حالة خطرة.
وأضافت: لم تكن سيؤول هدفنا على الأقل عندما كان مون جيه-إن في الحكم، وتابعت: كلما تمسكت الولايات المتحدة وأتباعها في كوريا الجنوبية بفرض عقوبات ضدنا، سيتصاعد ويتحول عداؤنا وغضبنا إلى حبل مشنقة يلتف حول رقابهما مباشرة.
وانتقدت كيم سيؤول قائلة: وزارة الخارجية في الجنوب وصفت ممارستنا لحق الدفاع عن النفس بأنها استفزاز عسكري، وأنها تنظر في فرض عقوبات فردية إضافية طالما نستمر في ذلك.
ووصفت كوريا الجنوبية بأنها كلب مخلص للولايات المتحدة، على حد تعبيرها. وتابعت: أتساءل بماذا وكيف يمكن أن يفرض الجنوب علينا العقوبات، فهو مجرد كلب بري يلهث وراء عظام ترميها له الولايات المتحدة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيئول في 22 نوفمبر الجاري أن بلاده تنظر في فرض عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية طالما تستمر في استفزازاتها العسكرية.