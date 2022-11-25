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ناشد جمهورها ومحبيها الدعاء لها

شقيق المطربة أنغام يكشف حقيقة إصابتها بالشلل

2022-11-25 الساعة 1:09
شقيق المطربة أنغام يكشف حقيقة إصابتها بالشلل
المواطن - متابعة

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تحدث الموسيقار خالد سليمان، شقيق المطربة المصرية أنغام، عن حقيقة إصابتها بالشلل.

التفاصيل

وقال سليمان، في تصريح لبرنامج إي تي بالعربي: إن شقيقته لم تُصَب بالشلل أو فقد الوعي كما تردد.

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وأضاف الموسيقار: يكفي أن هذه الأزمة بينت من الذي يحبها من عدمه، ومن سيحبها بالفعل لن يساهم في ترويج الشائعات، مناشدًا جمهورها ومحبيها الدعاء لها.

وتابع أنها ما زالت تعاني آلامًا شديدة، في حين تشهد تحسنًا مع الوقت، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي المعالج لها لم يكشف عن موعد خروجها من المستشفى حتى الآن.

متمنياً لها العودة

وأردف شقيقها أن جميع أفراد الأسرة بصحبة أنغام في المستشفى؛ للاطمئنان على حالتها الصحية، متمنيًا لها العودة إلى حياتها الطبيعية في أقرب وقت.

وأشار إلى أن التشخيص الطبي لم ينتهِ حتى الآن، موضحًا أن أغلبية الأخبار المتداولة بخصوص أنغام على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة.

وكانت أنغام قد تعرَّضت لوعكة صحية طارئة، احتُجزت على إثرها في المستشفى.

وكشف الحساب الرسمي للفنانة على موقع فيسبوك، في وقت سابق، أنها خضعت لعملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت بقاءها في المستشفى وإلغاء حفلاتها الفنية المرتقبة.

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