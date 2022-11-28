Icon

موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
كأس العالم قطر 2022

شوارع الأرجنتين تتحول لأشباح أثناء مباراتهم مع المكسيك

2022-11-28 الساعة 1:35
شوارع الأرجنتين تتحول لأشباح أثناء مباراتهم مع المكسيك
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لشوارع مدينة “مار دل بلاتا” الأرجنتينية خالية تمامًا أثناء مباراة المنتخب الأرجنتيني مع منتخب المكسيك ضمن دور المجموعات من كأس العالم- قطر 2022.

وبحسب الفيديو المتداول بدت المدينة خالية تمامًا من المارة وكأنها مدينة أشباح خلال مباراتهم ضد المكسيك.

قد يهمّك أيضاً
Img

جماهير الأخضر: وين اللي قالوا هاتوه ؟ خلطناه خلطناه

Img

الحكومة المصرية تنفي وجود أزمة خبز بالبلاد

ومع تسجيل ميسي للهدف الأول تحول الهدوء لعاصفة من التشجيع والأصوات التي تصدح في كل مكان بالمدينة.

وحقق منتخب “التانغو” فوزًا ثمينًا على المكسيك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “لوسيل” السبت 26، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع
السعودية اليوم

بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع

السعودية اليوم
36 مقاتلة صينية تحلق فوق تايوان
العالم

36 مقاتلة صينية تحلق فوق تايوان

العالم
أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب
أخبار رئيسية

أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب

أخبار رئيسية
7 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم...
الرياضة العالمية

7 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم...

الرياضة العالمية
برعاية الملك سلمان .. موهبة تطلق مؤتمر...
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان .. موهبة تطلق مؤتمر...

السعودية اليوم
زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته...
السعودية اليوم

زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته...

السعودية اليوم
تحذيرات بشأن شراء الذهب في مصر
السوق

تحذيرات بشأن شراء الذهب في مصر

السوق
خريطة الرحلات الجوية اليومية لمونديال 2022
الرياضة

خريطة الرحلات الجوية اليومية لمونديال 2022

الرياضة