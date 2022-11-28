شوارع الأرجنتين تتحول لأشباح أثناء مباراتهم مع المكسيك

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لشوارع مدينة “مار دل بلاتا” الأرجنتينية خالية تمامًا أثناء مباراة المنتخب الأرجنتيني مع منتخب المكسيك ضمن دور المجموعات من كأس العالم- قطر 2022.

وبحسب الفيديو المتداول بدت المدينة خالية تمامًا من المارة وكأنها مدينة أشباح خلال مباراتهم ضد المكسيك.

ومع تسجيل ميسي للهدف الأول تحول الهدوء لعاصفة من التشجيع والأصوات التي تصدح في كل مكان بالمدينة.

وحقق منتخب “التانغو” فوزًا ثمينًا على المكسيك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “لوسيل” السبت 26، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعات.