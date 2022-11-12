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تسببت في إعفاء بعض المسؤولين

شوارع بغداد تغرق بعد أول موجة غزيرة

2022-11-12 الساعة 6:44
شوارع بغداد تغرق بعد أول موجة غزيرة
المواطن- متابعة

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هطلت أمطار غزيرة على بغداد ومحافظات أخرى في وسط العراق، اليوم السبت، وهو ما تسبب بظهور برك من المياه في أغلب الشوارع وغرق بعض المناطق.

تهالك شبكات الصرف

وجاء ذلك كنتيجة منطقية لتهالك شبكات الصرف الصحي الرئيسة في المدينة، وقد أظهرت مقاطع فيديو، بحيرات من المياه في شوارع بغداد ما تسبب أيضًا في تعطل بعض السيارات في الشوارع.

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وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتساقط فيها الأمطار في عاصمة العراق ومناطق أخرى وسط الدولة هذا العام إيذانًا ببدء موسم الشتاء.

شوارع بغداد تغرق بعد أول موجة أمطار غزيرة

 إجراءات عقابية

وقال أمين بغداد، عمار موسى كاظم، في بيان صادر عن أمانة العاصمة العراقية، إنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية، وإعفاء عدد من المسؤولين المقصرين، فيما وجه الدوائر البلدية في المدينة باستنفار جهدها الآلي والبشري لتصريف مياه الأمطار التي هطلت فجر اليوم السبت بكثافة 31 مليمترًا.

وتم تشغيل محطات الصرف الصحي بطاقتها القصوى للإسراع بسحب وتصريف مياه الأمطار، علمًا بأن الشدة المطرية بلغت نسبتها 31 ملم خلال ساعتين، وهي نسبة تفوق طاقة شبكة التصريف للعاصمة التي تبلغ 22 ملم، وهناك جهود مستمرة لسحب المياه وتصفيرها خلال ساعات معدودة.

شوارع بغداد تغرق بعد أول موجة أمطار غزيرة

وتابع موسى كاظم أن هناك بعض المشاكل التي واجهت جهود وخطة التصريف تمثلت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض محطات المجاري المهمة وتعطيل عملها بطاقتها الكاملة.

وهدد أمين العاصمة بـ اتخاذ إجراءات عقابية شديدة بحق المقصرين وإعفاء عدد من المسؤولين في أمانة بغداد في حال عدم الاستجابة لسحب وتصريف المياه خلال وقت قياسي عن جميع مناطق وأحياء العاصمة.

شوارع بغداد تغرق بعد أول موجة أمطار غزيرةفر

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