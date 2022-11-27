صابري يمنح المغرب التقدم ضد بلجيكا

تمكن المغربي عبدالحميد صابري من منح منتخب بلاده التقدم في مباراة بلجيكا بعد أن سجل هدفًا جميلًا من ركلة حرة مباشرة.

وسجل صابري الهدف في الدقيقة الـ73 بعد تنفيذ أمثل لركلة حرة مباشرة في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وبعد دقيقة من نزول اللاعب عبدالرزاق حمدالله.

ويسعى منتخب أسود الأطلس إلى الفوز بعد التعادل أمام كرواتيا في الجولة الأولى.

منتخب المغرب يعود

وفي الشوط الأول، سجل منتخب أسود الأطلس هدفًا من ركلة حرة مباشرة عبر حكيم زياش في الدقيقة الـ45، ولكن تم إلغاء الهدف من قبل تقنية الفيديو بداعي وجود تسلل على قائد المغرب رومان سايس أثناء تنفيذ اللعبة.

وشعر الحارس ياسين بونو بإصابة عضلية فلم يبدأ المباراة ودخل بدلًا منه الحارس منير محمدي حارس نادي الوحدة السعودي للبدء أمام بلجيكا.