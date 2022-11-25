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قبل انطلاق مباراة ويلز

صافرات استهجان وبكاء أثناء أداء لاعبي إيران نشيدهم الوطني

2022-11-25 الساعة 2:57
صافرات استهجان وبكاء أثناء أداء لاعبي إيران نشيدهم الوطني
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ لاعبي منتخب إيران وهم يرددون نشيدهم الوطني على استحياء، وسط صافرات الاستهجان وبكاء من جماهيرهم، قبل انطلاق مباراة ويلز في الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات في كأس العالم بقطر.

بكاء جماهير إيران

ولم يردد لاعبو المنتخب الإيراني نشيد بلادهم في مباراة إنجلترا السابقة، احتجاجًا على الأوضاع السياسية في طهران، لكن البعض منهم قبل انطلاق مباراة ويلز غنى النشيد الوطني لبلاده على استحياء، ولم تظهر الحماسة الطبيعية للاعبين عند ترديد نشيد بلادهم، كما التقطت الكاميرا بكاء رجل وسيدة من الجماهير الإيرانية أثناء عزف النشيد الوطني بسبب سوء الأوضاع السياسية في البلاد.

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وكان أبناء المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، قد خسروا من منتخب إنجلترا في المباراة الافتتاحية في الجولة الثانية بسداسية مقابل هدفين.

وتُشير النتيجة حتى الآن إلى تعادل المنتخب الآسيوي مع المنتخب الويلزي بدون أهداف، حيث تُقام المباراة بين المنتخبين على ملعب ” أحمد بن علي”.

 

وسيواجه المنتخب الآسيوي، نظيره الأمريكي في الجولة الثالثة من ختام دور المجموعات يوم الثلاثاء المقبل، في تكرار للمواجهة التي حدثت بينهما في دور المجموعات في عام 1998 في كأس العالم بفرنسا، وفاز وقتها المنتخب الآسيوي بنتيجة هدفين لهدف. وكان المنتخب الإيراني ودع مونديال روسيا 2018 من الدور الأول.

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