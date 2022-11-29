صافرة إسبانية تدير مواجهة أمريكا وإيران اليوم

يدير الحكم الإسباني ماتيو لاهوز مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التي تقام، اليوم الثلاثاء، بإستاد الثمامة في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة حاليًّا في قطر وتستمر حتى الـ18 من ديسمبر المقبل.

السنغال وقطر

وستكون مباراة الولايات المتحدة وإيران الثانية للحكم الإسباني ماتيو لاهوز بعدما أدار مباراة قطر والسنغال التي حسمها أسود التيرانجا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعد هذا اللقاء هو الأول بين إيران والولايات المتحدة في أي مسابقة منذ يناير 2000، حيث تعادلا 1/ 1 في مباراة ودية في كاليفورنيا.

فوز إيران

ونجحت إيران في تحقيق الفوز على منتخب ويلز بهدفين نظيفين في الجولة الثانية بعد السقوط الكبير أمام إنجلترا في الجولة الأول بسداسية مقابل هدفين.

وفي المقابل، خرج المنتخب الأمريكي بنقطة التعادل من مواجهة نظيره منتخب إنجلترا بدون أهداف في الجولة الثانية، ليكون التعادل الثاني له بعد التعادل مع ويلز في الجولة الأولى.

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما يحتل إيران المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويأتي الولايات المتحدة في المركز الثاني برصيد نقطتين، ويتذيل منتخب ويلز المجموعة برصيد نقطة واحدة.