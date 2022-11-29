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ماتيو لاهوز

صافرة إسبانية تدير مواجهة أمريكا وإيران اليوم

2022-11-29 الساعة 1:22
صافرة إسبانية تدير مواجهة أمريكا وإيران اليوم
المواطن - متابعة

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يدير الحكم الإسباني ماتيو لاهوز مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التي تقام، اليوم الثلاثاء، بإستاد الثمامة في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة حاليًّا في قطر وتستمر حتى الـ18 من ديسمبر المقبل.

قطر ضد السنغال
جانب من المباراة – المصدر @QFA

السنغال وقطر

وستكون مباراة الولايات المتحدة وإيران الثانية للحكم الإسباني ماتيو لاهوز بعدما أدار مباراة قطر والسنغال التي حسمها أسود التيرانجا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ويعد هذا اللقاء هو الأول بين إيران والولايات المتحدة في أي مسابقة منذ يناير 2000، حيث تعادلا 1/ 1 في مباراة ودية في كاليفورنيا.

منتخب إيران
منتخب إيران

فوز إيران

ونجحت إيران في تحقيق الفوز على منتخب ويلز بهدفين نظيفين في الجولة الثانية بعد السقوط الكبير أمام إنجلترا في الجولة الأول بسداسية مقابل هدفين.

وفي المقابل، خرج المنتخب الأمريكي بنقطة التعادل من مواجهة نظيره منتخب إنجلترا بدون أهداف في الجولة الثانية، ليكون التعادل الثاني له بعد التعادل مع ويلز في الجولة الأولى.

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما يحتل إيران المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويأتي الولايات المتحدة في المركز الثاني برصيد نقطتين، ويتذيل منتخب ويلز المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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