صافرة برازيلية لإدارة مباراة السعودية وبولندا بالمونديال

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، نظيره البولندي على ملعب المدينة التعليمية في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

حكم برازيلي

يدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة البرازيلي ويلتون سامبايو ويساعده برونو بوشيليا وبرونو بيرس وحكم رابع البيروفي كيفن أورتيجا.

وتم تعيين الكندي درو فيشر حكماً لتقنية الفيديو ويساعده الأمريكي أرماندو فيلاريال وحكام حالات التسلل نيكولاس تاران وليودان جونزاليس.

مواجهة مرتقبة

ويلعب منتخب السعودية أمام بولندا في الجولة الثانية يوم 26 نوفمبر في الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب المدينة التعليمية بالريان.

وينفرد منتخب السعودية بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط مقابل نقطة وحيدة لكل من المكسيك وبولندا، وصفر من النقاط لمنتخب الأرجنتين.

المنتخب السعودي تمكن من تحقيق أول انتصار له في افتتاحية المونديال، حيث خسر في النسخ السابقة في 4 مباريات بالجولة الأولى وتعادل في مباراة وحيدة.

ونجح الأخضر في إنهاء أطول سلسلة فوز للمنتخب الأرجنتيني في كافة البطولات (36 مباراة قبل مواجهة السعودية).