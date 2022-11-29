صافرة نسائية فرنسية تدير مواجهة كوستاريكا وألمانيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن إسناد مهمة قيادة مباراة كوستاريكا وألمانيا للمحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت.

أول سيدة

وأصبحت المحكمة الفرنسية، أول سيدة في تاريخ لعبة كرة القدم تُدير مباراة للرجال في بطولة كأس العالم قطر 2022.

طاقم التحكيم

ويتكون طاقم التحكيم من ثلاثي السيدات، ستيفاني فرابار محكمة ساحة، والبرازيلية نيوزا باك مساعدة أولى، والمكسيكية كارين دياز مساعدة ثانية.

ستيفاني فرابار كانت أول سيدة تدير السوبر الأوروبي تحكيميًّا، وكان ذلك في 2019 بين فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين.

ويستعد المنتخب الكوستاريكي لمواجهة نظيره الألماني عند العاشرة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم 2022.

ويخوض المنتخب الكوستاريكي المباراة وفي رصيده 3 نقاط بالمركز الثالث، فيما يتذيل المنتخب الألماني الترتيب برصيد نقطة.